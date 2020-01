Panico al Pellegrini, energumeno distrugge il pronto soccorso (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Aggressione n.4 del 2020. Intorno alle ore 12.00 presso l’ospedale Pellegrini di Napoli si presenta una persona, di sesso maschile, che accusava nausea e vomito. Viene giustamente classificato come codice verde e messo in attesa. Tale attesa scatena l’ira dell’energumeno che dapprima distrugge una barella e poi la porta d’ingresso del PS, il tutto contornato da una serie di urla e parolacce nei confronti del personale sanitario in servizio. La notizia è stata diffusa tramite la pagina social “Nessuno tocchi ippocrate”. L'articolo Panico al Pellegrini, energumeno distrugge il pronto soccorso proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

