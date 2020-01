Pallanuoto, Italia-Grecia 11-8 nella gara d’esordio del Quattro Nazioni di Cuneo. Cinquina di Di Fulvio (Di venerdì 3 gennaio 2020) Inizia al meglio il Quattro Nazioni di Pallanuoto del Settebello, che batte la Grecia a Cuneo per 11-8 nella serata magica di Di Fulvio, autore di una cinquina. Il solco decisivo viene scavato nel secondo quarto, quando l’Italia mette a referto il parziale di 3-0 e va al riposo lungo sull’8-4, gestendo poi nei restanti 16′ di gioco. Alla fine gli ellenici non si riavvicineranno mai oltre il -3, che sarà anche il divario finale, fissato dall’11-8 all’ultima sirena. Nell’altro match di giornata USA-Ungheria 10-15. TABELLINI Italia-Grecia 11-8 (5-4, 3-0, 2-3, 1-1) Italia: Del Lungo, F. Di Fulvio 5, S. Luongo 1, E. Di Somma, Fondelli, Velotto 1, Renzuto, Echenique 1, Figari 2, Bodegas 1, Bruni, Dolce, Nicosia. All. Campagna. Grecia: Galanidis, Genidounias 2 (1 rig.), Kakaris 1, Kapotsis 1, Fountoulis 2, Papanastasiou, Gkiouvetsis, Argyropoulos, Mourikis, ... Leggi la notizia su oasport

