Paestum, Giffoni, Padula e Teggiano: poker salernitano per scettro Capitale Cultura 2021 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Le salernitane Capaccio Paestum, Giffoni Valle Piana, Padula e Teggiano si contenderanno con le campane Castellammare e Procida e altre trentotto città italiane, a partire dal 2 marzo (data ultima per le presentazioni al Mibact dei dossier di candidatura, poi analizzati da esperti di chiara fama) la designazione di Capitale Italiana della Cultura 2021. Quello di ‘Capitale Italiana della Cultura’ è un riconoscimento istituito da Dario Franceschini con la legge Art Bonus nel 2014 che garantisce un milione alla città prescelta per la realizzazione del programma presentato. Il 30 aprile il Mibact comunicherà alla selezione i 10 progetti finalisti. I rappresentanti delle rispettive città saranno convocati in audizione. Il 10 giugno il verdetto della giuria ad esito del quale si procederà con la ... Leggi la notizia su anteprima24

Paestum Giffoni Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Paestum Giffoni