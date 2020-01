Ospina votato come miglior portiere del decennio del Nizza (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il giornale francese “Nice Matin” ha lanciato un sondaggio con i suoi lettori e tifosi del Nizza per eleggere i giocatori simbolo di questo decennio. Con 199 presenza tra il 2008 e il 2014 il portiere del Napoli, David Ospina con il 60% dei favori è stato decretato come il miglior portiere del decennio della squadra francese. Nessuno conosceva questo portiere quando sbarcò dalla Colombia a soli vent’anni. Eppure Ospina ha fatto dimenticare la partenza di Lloris in pochi mesi. Vivace sulla sua linea di porta, vigile in area, attento nelle prese, bravo con i piedi, il nazionale colombiano è stato celebrato in una canzone nel Sud popolare. Un vero successo. L'articolo Ospina votato come miglior portiere del decennio del Nizza ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : #Ospina votato come miglior portiere del decennio del #Nizza Il portiere del #Napoli è stato votato dai tifosi in… -