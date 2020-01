Oroscopo Paolo Fox del 3 gennaio: le previsioni di oggi per tutti i segni (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’Oroscopo di Paolo Fox del 3 gennaio annuncia novità davvero importanti per tutti i segni zodiacali. Le persone dei Gemelli saranno al centro di una piccola rivoluzione, mentre i nativi dello Scorpione dovranno fare i conti con i dubbi d’amore. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche per questa giornata di venerdì. Paolo Fox Oroscopo 3 gennaio da Ariete a Gemelli Ariete – Dalla primavera Saturno non sarà più in opposizione e potete iniziare a lanciare grandi progetti. Il periodo primavera-estate è ideale per sposarsi, convivere. Dovete solo avere pazienza e superare questi mesi pieni di dubbi. Toro – Questo weekend si conclude con la Luna nel vostro segno, la quale vi dà la forza di parlare d’amore senza problemi. Non sarà facile imporre la vostra volontà, poiché voi e il partner volete due cose diverse, e le dispute tra voi due ci saranno sempre. Gemelli – Stelle ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Oroscopo Paolo Fox del 3 gennaio: le previsioni di oggi per tutti i segni - - MarcoSavioli7 : dio mio volevo vedere le cazzate che scrive sto qui e invece sono diventato una ragazza di 15 anni stupida e domani… - romi_andrio : RT @carotelevip: Ho interrotto l'embargo nei confronti di @RaiDue nientepopodimenoche per tornare a guardare una puntata intera de #ifattiv… -