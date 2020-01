Oroscopo di Paolo Fox, 3 Gennaio: ecco cosa dicono le stelle (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ci siamo quasi: il weekend è alle porte. Ma nel frattempo dobbiamo ancora vivere la giornata di oggi venerdì 3 Gennaio. ecco cosa ha detto Paolo Fox in merito all’Oroscopo. Oroscopo segno per segno Ariete: sei in conflitto sul posto di lavoro, mentre qualcun altro affronta appuntamenti importanti per un possibile impiego. Qualcosa di difficile sul lavoro durerà un paio di settimane. Toro: la condizione stellare non è male, anzi grazie a Mercurio e Giove avrai delle buone notizie. Qualcuno sarà promosso, o andrà avanti nella formazione e nello studio. Rischio di trasferimento per qualcuno. Gemelli: Venere è in buon aspetto. Tuttavia rischi di cambiare idea su qualcuno che hai mitizzato troppo nell’uomo periodo. Sei molto emotivo, anche se a volte ti affezioni a persone che nel giro di qualche giorno cambiano idea su te. Cancro: sei disponibile e comprensivo grazie alla Luna. ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

