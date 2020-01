“Ordine di Trump”, ucciso il generale iraniano Soleimani. Iran promette vendetta “a tempo e luogo” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un attacco aereo lanciato dalle forze statunitensi a Baghdad ha portato all'uccisione del generale Iraniano Qasem Soleimani nella notte di giovedì, in quella che appare ormai una drammatica escalation delle tensioni tra i due paesi che potrebbe portare a un inasprimento delle violenze in tutta la regione mediorientale e non solo. Il segretario della Difesa Usa Mark Esper ha spiegato che il Pentagono ha preso "una azione decisiva di difesa" contro Soleimani, considerato il personaggio strettamente legato a un network di gruppo armati operanti tra l'Iran e il Medio Oriente e responsabile, secondo gli Usa, della morte di centinaia di americani. "Il generale Soleimani stava sviluppando attivamente piani per attaccare i diplomatici americani e membri dei servizi in Iraq e in tutta la regione - ha detto Esper in una nota - Questo blitz servirà da deterrente per futuri piani d'attacco". L'Iran ... Leggi la notizia su ilfogliettone

