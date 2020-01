"Ok alla revoca senza indennizzo? Così Autostrade per l'Italia fallisce" (Di venerdì 3 gennaio 2020) "Dopo la revoca della concessione senza indennizzo, l'azienda fallirebbe". E' quanto recita un documento interno Autostrade per l'Italia che rivela come sarebbe praticamente impossibile ripagare undici miliardi di euro di debito. In bilico ci sarebbero settemila posti di lavoro più l'indotto. Rischi anche per i possessori di obbligazioni. Segui su affarItaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

Agenzia_Ansa : #Autostrade da @luigidimaio via alla revoca delle #concessioni. 'i #Benetton perderanno profitti ma è giusto'. Batt… - Affaritaliani : 'Ok alla revoca senza indennizzo? Così Autostrade per l'Italia fallisce' - walterdariz : RT @cris_cersei: E alla luce delle magagne che stanno uscendo proprio ora su #Atlantia, siamo sicuri che la 'revoca' non preveda poi il suc… -