NVIDIA: le GPU di nuova generazione Ampere saranno il 50% più veloci e più efficienti di Turing? (Di venerdì 3 gennaio 2020) Le schede grafiche GeForce basate su GPU Ampere di prossima generazione di NVIDIA saranno molto più veloci e molto più efficienti delle GPU Turing, come riportato da Taipei Times. Sempre secondo questo report si afferma che NVIDIA è pronta a lanciare la sua GPU Ampere di prossima generazione nella seconda metà del 2020.Il rumor afferma che il successore di NVIDIA nell'architettura GPU di Turing, con il nome in codice Ampere, sarà un affare importante per l'industria grafica, offrendo salti di prestazioni più grandi del previsto sia in termini di prestazioni generali che di efficienza. Il rapporto sottolinea ancora una volta che Ampere adotta la tecnologia a 7 nanometri.In una precedente intervista, il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, aveva confermato che la maggior parte degli ordini per la sua GPU a 7 nm di nuova generazione sarebbe stata gestita da TSMC mentre una piccola parte sarebbe ... Leggi la notizia su eurogamer

