Nuovo caso di meningite a Predore: gravissima una donna di 48 anni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una donna di 48 anni residente nei pressi della sponda bergamasca del lago d’Iseo ha presentato un Nuovo caso di meningite ed è stata subito ricoverata in condizioni gravissime presso gli Spedali Civili di Brescia. Secondo le prime informazioni, inoltre, la 48enne si sarebbe sentita male nella giornata di mercoledì 1 gennaio. Poi, però, le sue condizioni si sarebbero aggravate: il 2 gennaio, infatti, è stata ricoverata in gravi condizioni. Secondo i medici, la donna sarebbe stata colta da una forma aggressiva di meningite. meningite sul lago d’Iseo Un Nuovo caso di meningite è stato registrato a Predore, sul lago d’Iseo: una donna di 48 anni originaria di Tavernola è stata ricoverata agli Spedali Civili di Brescia. Secondo i medici che l’hanno accolta, la sua sarebbe una forma molto aggressiva. Infatti, la 48enne si trova in condizioni gravissime dal 2 gennaio ... Leggi la notizia su notizie

