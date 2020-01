Nuova Cucina Organizzata, la Regione taglia i fondi: chiude l’attività confiscata ai clan (Di venerdì 3 gennaio 2020) La Nuova Cucina Organizzata chiuderà i battenti. Ufficializza la decisione di porre fine all’attività del ristorante gestito da una cooperativa associata a Confcooperative in un bene confiscato a Casal di Principe (Caserta), dopo un taglio da parte della Regione Campania al budget salute. I gestori chiedono al Forum del Terzo Settore, alle forze sociali del mondo del lavoro e anche delle imprese di scendere in campo a sostegno di un simbolo di riscatto nel territorio, e rivolgono un nuovo appello al presidente della Regione Campania per “sanare la stortura normativa che penalizza e discrimina le piccole realtà”. Organizzata anche una cena di solidarietà nel ristorante il prossimo 7 gennaio, “per continuare la pressione nei confronti della Regione e degli enti locali responsabili di questi danni economici e sociali”. Il taglio del budget di salute a sostegno ... Leggi la notizia su ildenaro

“ Nuova Cucina Organizzata” - verso una soluzione la vertenza con gli Enti : Tempo di lettura: 1 minutoQuesta mattina l’Assessore alle Politiche Sociali Lucia Fortini ha convocato a Palazzo Santa Lucia un tavolo per discutere delle possibili soluzioni al grave momento di difficoltà attraversato da “Nco Nuova Cucina Organizzata” e da un gruppo di cooperative sociali che svolgono la propria attività all’interno di beni confiscati alla camorra. La vicenda si inserisce nelle difficoltà finanziarie di ...

Nuova Cucina Organizzata - 280mila euro persi tra Comuni e Regione : Si scrive Nco, si legge Nuova Cucina Organizzata , si interpreta niente contributi (né) onori. Perché con le coop sociali lo Stato con una mano dà e con l'altra toglie. E in...

