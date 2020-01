Novità su WhatsApp per il 2020: ecco tutto quello che c’è da sapere (Di venerdì 3 gennaio 2020) WhatsApp dà anticipazioni sulle Novità del 2020. Dalla Dark Mode, ai messaggi che di autodistruggono, al profilo unico per più device. tutto quello che c’è da sapere WhatsApp rivela alcune delle le Novità del 2020, per un anno di grandi miglioramenti per l’app di Facebook. Novità interessanti per quanto riguarda la messaggistica ed un po’ … L'articolo Novità su WhatsApp per il 2020: ecco tutto quello che c’è da sapere proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

infoitscienza : WhatsApp, modalità notturna in arrivo e ci sarà un’altra novità per tutti - GenioShop : #Novità da #IlGeniodellaLampadaShop! #Fumetto #DevilMayCry #LecronachediVergil,#nuovo! #Pezzo #unico! #Visitate il… - Vito_Troiano : Tasse, fatture e tecnologia: le novità di gennaio -