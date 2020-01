Notte d’arte a Napoli, stasera concerto in Piazza del Gesù (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Questa sera, dalle ore 20, avrà luogo il concerto gratuito della Notte d’arte napoletana. La Notte bianca al centro di Napoli con l’evento nella centralissima Piazza del Gesù. L’evento si doveva svolgere il 14 dicembre, nel corso della grande festa della Notte bianca Break Napoli, ma venne in seguito rimandato alla giornata di oggi. La Notte d’arte è a cura dell’Assessorato alla Cultura del comune di Napoli e della seconda Municipalità. Sul palco del centro storico tanti artisti della scena musicale napoletana. Gli artisti presenti: Andrea Sannino, Enzo Savastano, Gianni Lamagna, Marco Zurzolo, Capone & BungtBangt, Antonio Maiello, Loredana Daniele, Fabrizio e Aurelio Fierro jr, Luisa Farina, Giovanni Block, Oriana Lippa, Kafka Sui Pattini, Ventinove e Trenta, SesèMamà, Scalza Banda, Danise, Just Sound, Roberta Tondelli, Arya, VoxInside, ... Leggi la notizia su anteprima24

FirstCislLig : Notte d’Arte Napoli, primo impegno del 2020 di Abili Oltre e First Social Life - ManuBianco96 : RT @jsbpublishing: La clip del nuovo hit-single di @PiraniSilvia in arte #Naima: “Notte Baby” è out now su @YouTube ??: - matteoleo17 : RT @jsbpublishing: La clip del nuovo hit-single di @PiraniSilvia in arte #Naima: “Notte Baby” è out now su @YouTube ??: -