Notte al Museo 3 – Il Segreto del Faraone: trama, cast e anticipazioni film

Questa sera, su Rai 2, andrà in onda Una Notte al Museo 3 – Il Segreto del Faraone, terzo ed ultimo capitolo della saga. Larry Daley, insieme a suo figlio e ai suoi magici amici, si troverà, ancora una volta, alle prese con la tavola magica legata alla magia che avvolge, solo di Notte, il Museo di Storia Naturale di New York. L'incantesimo è però in pericolo e Solo Larry, con l'aiuto dei suoi fedeli alleati, potrà preservare la magia. Notte al Museo 3, distribuito nelle sale cinematografiche nel 2015, vede come protagonisti Ben Stiller, Robin Williams, lo show man Ricky Gervais e Skyler Gisondo.

