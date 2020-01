Notte al museo 3 - Il segreto del faraone, stasera su Rai2 il film con Rami Malek (Di venerdì 3 gennaio 2020) stasera in TV su Rai2 alle 21:20 arriva Notte al museo 3 - Il segreto del faraone, terzo capitolo della saga con Rami Malek nei panni del faraone Ahkmenrah. Notte al museo 3 - Il segreto del faraone arriva stasera su Rai2 alle 21:20 per una serata all'insegna del divertimento, dell'avventura e in compagnia di Rami Malek, che interpreta il faraone Ahkmenrah. Il film è il terzo capitolo della saga iniziata nel 2006 con iniziata con Una Notte al museo. Notte al museo 3 - Il segreto del faraone inizia con il ritrovamento della tavola di Ahkmenrah durante una spedizione egizia nel 1938. Spostandoci nel presente, proprio quando il museo vivente di Storia Naturale, ormai orgoglio di tutta New York, tocca il suo apice di popolarità, qualcosa va storto. ... Leggi la notizia su movieplayer

