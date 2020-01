“Non conti un ca***”. Cristina Plevani, veleno contro il GF Vip: succede a pochi giorni dall’inizio del reality (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ormai è quasi tutto pronto per la nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’, che dall’8 gennaio sarà condotto da Alfonso Signorini. Tra i vari concorrenti che prenderanno parte al reality show ci sono anche quattro ‘nip’: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. Un’ex gieffina ha rotto il silenzio ed ha contestato la decisione di non contattarla per entrare nella Casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando della vincitrice della prima edizione, andata in onda nel 2000, Cristina Plevani, la quale si è letteralmente sfogata sul suo profilo Instagram. La donna tiferà per due suoi ex coinquilini: Salvo e Sergio. Oggi Cristina non fa più parte del mondo dello spettacolo. In passato ha lavorato come commessa ed ora è istruttrice di attività polifunzionali d’acqua in piscina, come nuoto e fitness. Ma andiamo a ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

CottarelliCPI : Ecco il bilancio del peggior decennio economico dall'Unità d'Italia. Occorre rendersi conto che con bonus, mezze mi… - Mov5Stelle : Vi ricordate quando tutti dicevano che revocare la concessione ad #Autostrade ci sarebbe costato almeno 23 miliardi… - lucianonobili : La tassa sulle merendine, la rimozione del crocifisso, la iena Giarrusso a controllare i concorsi. Sarà doloroso ri… -