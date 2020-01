Non aprite quella porta: i fan potranno vivere un'esperienza unica nella casa del film (Di sabato 4 gennaio 2020) I fan dell'horror Non aprite quella porta a marzo potranno vivere un'esperienza indimenticabile all'interno della casa usata per le riprese. I fan di Non aprite quella porta potranno vivere un'esperienza unica nel mese di marzo assistendo a una proiezione dell'horror all'interno della casa in cui è stato girato il film cult. Grazie a On-Set Cinema le persone potranno rivivere i momenti più terrificanti del franchise in un luogo speciale. Il 29 e il 30 marzo a Kingsland, Texas, i fan potranno partecipare a una maratona di Non aprite quella porta nella stanza in cui si svolge la terrificante sequenza della cena. L'annuncio spiega: "Potremo vedere il film originale più volte, o l'intera serie dall'inizio alla fine... o semplicemente saltare tutto ... Leggi la notizia su movieplayer

