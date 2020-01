Nel 2019 gli italiani hanno prodotto oltre 122mila tonnellate di rifiuti elettronici, pari al peso di un treno Freccia Rossa (Di venerdì 3 gennaio 2020) Nel 2019 Ecodom ha gestito 122.330 tonnellate di rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) provenienti dalle case degli italiani. Una quantita’ paragonabile al peso di 156 Freccia Rossa 1000 da 8 carrozze. Sono i dati di Ecodom, che rappresenta per il principale Consorzio italiano di gestione dei RAEE e segnala un incremento del 16% rispetto al risultato raggiunto nel 2018 (105.824 tonnellate). La raccolta ha evitato l’immissione nell’atmosfera di 849mila tonnellate di CO2 e un risparmio di oltre 153 milioni di kWh di energia elettrica. Ecodom tratta rifiuti RAEE in ciascuna regione italiana. Sul podio per raccolta tre Regioni del Nord, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, seguite dalla Toscana. Fanalino di coda il Molise che prende la maglia nera di regione meno virtuosa seguita dalla Basilicata, classificatasi ultima nel 2018. Tra i rifiuti ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

