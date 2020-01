Napoli, pronto il rinnovo per Allan: firmerà fino al 2024 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Napoli, pronto il rinnovo per Allan: firmerà fino al 2024 Secondo l’edizione odierna di Repubblica, il Napoli sta iniziando a rinnovare i contratti di alcuni dei suoi calciatori: il più vicino al prolungamento col club è Allan. Il centrocampista sta per firmare fino al 2024, avrà l’aumento chiesto e meritato nonostante lo screzio con Edo De Laurentiis. Allan è considerato uno degli insostituibili di Gattuso ed è per questo motivo che il Napoli vuole blindarlo prima di rischiare di perderlo in seguito ad offerte importanti di grandi club europei Ti potrebbe interessare: VIDEO – Auriemma fa il punto sul mercato azzurro: affare Lobotka, scambio De Sciglio-Hysaj Mercato Napoli: interesse per Vertonghen del Tottenham Soumarè – Offerta monstre del Napoli per il talento del Lilla Ti potrebbe interessare anche: Altri avvisi garanzia ai pastori sardi Dai Ferragnez a Dubai ai Totti alle ... Leggi la notizia su forzazzurri

