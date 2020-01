Napoli, nel carcere di Poggioreale cellulari nascosti sotto i materassi e nei televisori (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tre telefoni cellulari scoperti all'interno del carcere napoletano di Poggioreale: questa la scoperta degli agenti della Polizia Penitenziaria nella casa circondariale. I telefoni erano occultati sotto i materassi e all'interno dei televisori: la notizia è stata resa nota dall'Osapp, sindacato di Polizia Penitenziaria. Leggi la notizia su napoli.fanpage

ADeLaurentiis : Cari amici, cari napoletani ovunque nel mondo. Guardiamo con fiducia al 2020, che sia ricco di gioia, successo, sal… - ADeLaurentiis : Cari auguri a Rino Gattuso, a tutto lo staff tecnico e medico del Napoli, ai calciatori, ai dirigenti, ai collabora… - Mov5Stelle : B. e Lavitola sono condannati per concorso in corruzione nel 2015. Per il tribunale di Napoli, B. avrebbe fatto ave… -