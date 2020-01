Napoli, lutto nel mondo artistico: è morto il restauratore Francesco Manes (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Un lutto ha scosso il mondo dell’arte e cultura napoletana: è morto Francesco Manes, noto restauratore. Il 51enne era affetto da tempo da un male incurabile. Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei suoi estimatori arrivati in giornata sui social media. “Francesco Manes nasce a Portici nel 1968 e si diploma nel 1989 all’Istituto Statale d’Arte di Torre del Greco. Dal 1990 al 1995 svolge la sua formazione professionale a Napoli, presso il Gabinetto di Restauro del Museo Nazionale di Capodimonte. Dopo una pluriennale esperienza formativa, nel 1995 Francesco Manes ha inaugurato il proprio laboratorio di restauro a Napoli, nella Galleria Umberto I, per poi spostarsi recentemente in Vico Tre Re a Toledo, adiacente alla centralissima Via Toledo”, si legge sul sito ufficiale del restauratore. “Nel corso della ... Leggi la notizia su anteprima24

