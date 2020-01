Napoli, Koutris non convince Giuntoli: la situazione (Di venerdì 3 gennaio 2020) Napoli, Koutris non convince Giuntoli: la situazione L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sull’operazione Koutris-Napoli, per cui gli azzurri avrebbero delle perplessità. La rinuncia a Ghoulam costringe Giuntoli a trovare un’alternativa a Mario Rui. Il ds sta valutando di trattare Leonardo Kourtis, 24 anni, esterno sinistro dell’Olympiacos, club con il quale ha totalizzato finora 5 presenze. Ha il contratto in scadenza nel 2021 e il costo del cartellino è modesto, l’operazione si chiuderebbe con 5 mln di euro. Tuttavia, Giuntoli ha delle perplessità legate alle poche partite giocate dal ragazzo Ti potrebbe interessare: VIDEO – Auriemma fa il punto sul mercato azzurro: affare Lobotka, scambio De Sciglio-Hysaj Mercato Napoli: interesse per Vertonghen del Tottenham Soumarè – Offerta monstre del Napoli per il talento del Lilla Ti potrebbe interessare ... Leggi la notizia su forzazzurri

