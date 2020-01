Napoli, Di Lorenzo: «Ringrazierò per sempre Ancelotti. Siamo pronti per il 2020» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’esonero di Ancelotti e dell’arrivo di Gattuso Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Sky Sport del 2020 iniziato con Gattuso, dedicando anche un pensiero affettuoso a Carlo Ancelotti. GATTUSO – «Gattuso si è presentato con grande carica, noi ci Siamo messi a disposizione per imparare i suoi schemi e quello che ci chiede. Sono fiducioso, stiamo lavorando bene. Ora dobbiamo recuperare i punti in campionato». Ancelotti – «Ringrazierò per sempre Ancelotti. Sono riuscito ad arrivare al Napoli e lo ringrazio per la fiducia datami visto che non era facile darla ad un ragazzino che arrivava da una squadra retrocessa. Mi spiace come è andata ma dobbiamo guardare avanti. Siamo pronti per affrontare questo 2020.» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

