Napoli, che fine ha fatto la targa di largo Renato Carosone (Video) (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – In occasione dei festeggiamenti per il centenario della nascita di Renato Carosone, avvenuta a Napoli il 3 gennaio 1920, Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero, ripropone il quesito che, senza che fino ad oggi sia stata data alcuna risposta, già avanzò mesi addietro: “Che fine ha fatto la targa intitolata a Renato Carosone?” “Un vero e proprio mistero, un giallo sula quale s’interrogarono lungamente all’epoca anche gli abitanti del popoloso quartiere collinare – ricorda Capodanno – La scomparsa della targa con l’intitolazione dello slargo, posto tra via Paisiello a via Annella di Massimo, al grande e indimenticato artista Renato Carosone “. “Nel marzo del 2018 – puntualizza Capodanno -, come si può vedere nel ... Leggi la notizia su anteprima24

