Napoli, al via campagna abbonamenti per il girone di ritorno (Di venerdì 3 gennaio 2020) La prima parte di stagione è stata decisamente avara di soddisfazioni per il Napoli, al punto tale da essere arrivati al cambio in panchina con l’addio a Carlo Ancelotti, sostituito da Rino Gattuso. Gli azzurri contano quindi sul sostegno dei propri tifosi per provare a risalire in classifica e riuscire a centrare almeno un posto … L'articolo Napoli, al via campagna abbonamenti per il girone di ritorno Leggi la notizia su calcioefinanza

