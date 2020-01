Napoli, 500 persone alla Mostra d’Oltremare per il pranzo di solidarietà per i poveri (Di venerdì 3 gennaio 2020) Cinquecento persone nel Padiglione 1 della Mostra d'Oltremare di Napoli per il pranzo di solidarietà organizzato dal Comune di Napoli. Presenti anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'assessore alla politiche sociali Monica Buonanno. Tra i volontari che hanno servito i bisognosi, anche una rappresentanza dei lavoratori della Whirlpool dello stabilimento napoletano di via Argine. Leggi la notizia su napoli.fanpage

