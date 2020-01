Nani su Ferguson: «Allo United potevamo allenarci da ubriachi» (Di sabato 4 gennaio 2020) L’ex attaccante del Manchester United Nani ha svelato un aneddoto risalente alla sua esperienza con Ferguson L’ex attaccante del Manchester United Nani ha svelato un aneddoto risalente alla sua esperienza in Premier League con la maglia dei Red Devils, Allora allenati da Sir Alex Ferguson: «Non ho mai avuto problemi con lui. Uscivo quando potevo, quando avevo il giorno libero per esempio. Oppure in giorni speciali, come Natale o Capodanno». «Proprio a Capodanno, potevamo allenarci anche ubriachi e all’allenatore non fregava nulla», ha ammesso Nani ai microfoni di Tribuna Expresso. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

