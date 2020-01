Musei gratis per tutti le prime domeniche del mese e novità Mic (Di venerdì 3 gennaio 2020) Roma – Dopo il successo della quarta edizione della Festa di Roma che ha chiuso il 2019 e iniziato il 2020 con circa 300 mila partecipanti alla 24 ore della manifestazione ad ingresso libero per tutti, l’Amministrazione apre l’anno con grandi novita’ per la cultura nella Capitale. Da oggi finalmente anche chi vive nella Citta’ Metropolitana di Roma – residenti, domiciliati e studenti delle Universita’ – potra’ acquistare la MIC, la card che al costo di 5 euro, da diritto per 12 mesi all’ingresso illimitato in tutti i siti del sistema Musei in Comune. Altra grande novita’: i possessori della MIC avranno diritto alla riduzione per le grandi mostre che si svolgeranno nel corso dell’anno al Museo dell’Ara Pacis, al Museo di Roma a Palazzo Braschi e nel nuovo spazio espositivo dei Musei Capitolini, Villa ... Leggi la notizia su romadailynews

