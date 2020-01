Morte Soleimani, Trump: “Non vogliamo iniziare la guerra, ma siamo pronti a tutto” (Di venerdì 3 gennaio 2020) "Non abbiamo ucciso Soilemani per un cambio di regime o per iniziare la guerra. Ma siamo pronti a qualunque risposta sia necessaria": lo ha dichiarato Donald Trump, sottolineando come "il futuro dell'Iran appartiene al popolo che vuole la pace, non ai terroristi". Il generale, secondo Trump, stava preparando attacchi contro diplomatici USA. Leggi la notizia su fanpage

riotta : La morte di Qassem #Soleimani molto più importante della morte di Osama Bin Ladem preparatevi a giorni difficili - pietroraffa : #Salvini: 'Grazie Trump, eliminato terrorista islamico'. #DiBattista:'Raid usa vigliacco'. In queste dichiarazion… - Agenzia_Ansa : Evacuate le compagnie petrolifere in Iraq dopo l'uccisione del generale iraniano #Soleimani nell'attacco Usa a Bagh… -