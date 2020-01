Morte Soleimani, Trump: “Meditava attacco ai nostri diplomatici” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Le dichiarazioni di Donald Trump sulla Morte di Soleimani: “Abbiamo agito per fermare la guerra e non per iniziarla”. WASHINGTON (STATI UNITI) – Nessun passo indietro da parte degli Stati Uniti. Le dichiarazioni di Donald Trump sulla Morte di Soleimani hanno confermato la posizione della Casa Bianca su quanto accaduto in Iraq: “Il generale doveva essere ucciso molto tempo prima. Meditava attacco ai nostri diplomatici ed è stato la mente di molti attentati terroristici“. Le dichiarazioni di Donald Trump sulla Morte di Soleimani Nessun pentimento da parte di Donald Trump. Il presidente americano in una breve dichiarazione ai giornalisti ha confermato che il gesto è stato fatto “per fermare una guerra e non per iniziarla“. Una giornata ricca di tweet e di parole da parte dell’inquilino della Casa Bianca. “Soleimani – ... Leggi la notizia su newsmondo

