Morte Soleimani, Kata’ib Hezbollah recluta volontari su Telegram per operazioni di martirio (Di sabato 4 gennaio 2020) Morte Soleimani, Kata’i Hezbollah recluta volontari su Telegram per attacchi suicida Kyle Glan, giornalista e cofondatore del sito di notizie specializzato in conflitti globali Conflict News, ha pubblicato un post su Twitter in cui scrive che nei canali Telegram affiliati alla milizia irachena filo-iraniana Kata’ib Hezbollah sono partiti appelli finalizzati a reclutare volontari per “operazioni di martirio” contro i “crociati”, gli americani che hanno condotto il raid sull’aeroporto di Baghdad provocando l’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani. Anche David Daoud, esperto in diritto internazionale e analista del movimento libanese Hezbollah, ha condiviso un tweet in cui scrive che Abu Ali al Askari, funzionario della sicurezza del gruppo iracheno Kata’ib Hezbollah, ha rilasciato una dichiarazione in cui chiama a raccolta volontari per ... Leggi la notizia su tpi

riotta : La morte di Qassem #Soleimani molto più importante della morte di Osama Bin Ladem preparatevi a giorni difficili - pietroraffa : #Salvini: 'Grazie Trump, eliminato terrorista islamico'. #DiBattista:'Raid usa vigliacco'. In queste dichiarazion… - Agenzia_Ansa : Evacuate le compagnie petrolifere in Iraq dopo l'uccisione del generale iraniano #Soleimani nell'attacco Usa a Bagh… -