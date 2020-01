Morte Qasem Soleimani, le parole di Trump: “Abbiamo fermato la guerra” (Di venerdì 3 gennaio 2020) A quasi 24 ore di distanza dal bombardamento che nella notte tra il 2 e il 3 gennaio ha causato la Morte del generale iraniano Qasem Soleimani arrivano le prime parole del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il capo di Stato Usa, che aveva già orgogliosamente rivendicato l’azione militare, ha affermato che l’uccisione di Soleimani pone fine a quello da lui definito come “il suo regno di terrore”, aggiungendo che il generale a capo delle forze Quds stava preparando nuovi attacchi contro la coalizione occidentale in Medio Oriente. Morte Soleimani, parla Trump Durante la conferenza stampa tenutasi nella sua tenuta di Mar-a-lago, in Florida, Donald Trump ha giustificato l’uccisione del generale Soleimani affermando: “Non abbiamo ucciso Soilemani per un cambio di regime o per iniziare la guerra. Ma siamo pronti a qualunque risposta sia necessaria. ... Leggi la notizia su notizie

