Morta la mamma di Isabella Noventa. Il figlio Paolo: “Se n’è andata divorata dal dolore” (Di venerdì 3 gennaio 2020) È Morta Ofelia Rampazzo, la mamma di Isabella Noventa. La donna, 87 anni, è stata sconfitta da un tumore al cervello nel giro di un mese senza sapere la verità su sua figlia, la segretaria di Albignasego scomparsa 4 anni fa e per il cui omicidio, secondo la giustizia, sono stati condannati a 30 anni Freddy e Debora Sorgato e a 16 Manuela Cacco. La signora Ofelia se ne è andata senza sapere che fine abbia fatto il corpo di Isabella, che non è mai stato ritrovato. E fino all’ultimo giorno, rivela il figlio Paolo al Mattino di Padova, “ha continuato a pronunciare il nome di mia sorella, anche quando ormai non ragionava più. E c’era un’altra parola che pronunciava in quel letto d’ospedale: assassini”. Così Paolo Noventa racconta gli ultimi giorni di sua madre al quotidiano. (Continua dopo la foto) Ofelia Rampazzo è Morta implorando tre persone di restituire le spoglie di Isabella. Si ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

