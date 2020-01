Morta la mamma di Isabella Noventa, ha pensato alla figlia fino all'ultimo: «Se n'è andata gridando "assassini"» (Di venerdì 3 gennaio 2020) E' Morta Ofelia Rampazzo, la mamma di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego scomparsa quattro anni fa. Un omicidio, secondo la giustizia, con la condanna a 30 anni di Freddy e Debora... Leggi la notizia su leggo

Corriere : Morta madre di Isabella Noventa, uccisa e mai ritrovata. Diceva: datemi una tomba per piangerla - TuttoQuaNews : RT @BlitzQuotidiano: Isabella Noventa, morta la mamma Ofelia Rampazzo. Molti i suoi appelli per trovare il corpo della figlia - BlitzQuotidiano : Isabella Noventa, morta la mamma Ofelia Rampazzo. Molti i suoi appelli per trovare il corpo della figlia… -