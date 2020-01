Morgan Stark usa lo scudo di Captain America sulla neve, ecco il video e le foto di Lexi Rabe! (Di sabato 4 gennaio 2020) Lexi Rabe, interprete di Morgan Stark in Avengers: Endgame, ha condiviso online un divertente video in cui usa lo scudo di Captain America sulla neve. Morgan Stark ha realmente usato lo scudo di Captain America come slittino, come dimostra un divertente video condiviso dall'interprete del personaggio nel Marvel Cinematic Universe. La giovane attrice Lexi Rabe ha infatti pubblicato su Instagram un video e degli scatti che la ritraggono con l'iconico oggetto di proprietà di Steve Rogers. L'interprete di Morgan Stark nei film prodotti dai Marvel Studios ha scritto online: "Mi dispiace papà, non lo ridarò mai indietro. Mi dispiace zio Cap, ma è troppo divertente. Se lo vuoi indietro dovrai prima riuscire a prendermi". In Avengers: Endgame il personaggio di Robert Downey Jr. faceva riferimento ... Leggi la notizia su movieplayer

