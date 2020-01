Monopattici elettrici: le nuove regole (Di venerdì 3 gennaio 2020) A partire dal primo gennaio i monopattini elettrici sono ufficialmente equiparati alle bici, e possono dunque circolare liberamente ovunque sia permesso ai velocipedi. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si è sanata una situazione di fatto: di monopattini in Italia ne circolano più di 100 mila, anche se fino al 1° gennaio la loro circolazione era regolata da un decreto ministeriale che poneva paletti ben precisi (come il divieto alla circolazione su strada o piste ciclabili). Monopattino, i numeri del business (La Repubblica, 3 gennaio 2019) Come spiega oggi Repubblica, in base alle nuove regole i monopattini possono ora circolare sulle strade e sulle piste ciclabili, ovunque sia consentita la circolazione alle biciclette. Non possono invece circolare sui marciapiedi e sulle tangenziali e non si può passare sulle strisce pedonali. Possono invece circolare su tutte le strade ... Leggi la notizia su nextquotidiano

