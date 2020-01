Momahed il marito di Samira la donna scomparsa da Stanghella sarebbe scappato in Spagna (Di venerdì 3 gennaio 2020) Che fine ha fatto Mohamed Barbri, il marito di Samira El Attar scomparsa da Stanghella il 21 ottobre scorso? Ieri mattina era arrivata la notizia della sua scomparsa: l’uomo aveva infatti lasciato la sua casa di Stanghella intorno alle 7 del primo gennaio 2020. Si era assicurato che la sua bambina fosse in compagnia dei genitori di Samira e, dopo aver preso solo li documenti e qualcosa da mangiare, se ne sarebbe andato in bici per non tornare più. Nel pomeriggio, preoccupati per il non ritorno di Mohamed a casa, i parenti avrebbero chiamato le forze dell’ordine. MOHAMED IL marito DI Samira E’ VIVO: CONTATTA UN CUGINO Nel corso della giornata di ieri la novità: Mohamed si è messo in contatto con un suo cugino. Pare che l’uomo, molto meno ingenuo di quello che spesso ha lasciato credere, abbia chiamato suo cugino da un cellulare che qualcuno gli ha ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

