Miss Universo | la storia di Gazini è un vero inno alla vita – VIDEO

Miss Ucraina - tolto lo scettro a Veronika Didusenko : non parteciperà a Miss Universo. È polemica : Veronika Didusenko, vincitrice del titolo di Miss Ukraine, non potrà prendere parte alla sfida per lo scettro di Miss Universo. Il motivo? Le è stato tolto il titolo perché madre e moglie divorziata Veronika Didusenko, vincitrice di “Miss Ukraine” nel 2018, si è vista togliere lo scettro di più bella d’Ucraina e il suo titolo […] L'articolo Miss Ucraina, tolto lo scettro a Veronika Didusenko: non parteciperà a Miss Universo. È polemica ...

Chi è Zozibini Tunzi - la Miss Universo nuovo simbolo di inclusività : «Sono cresciuta in un mondo dove le donne che sono come me, con questo tipo di pelle e di capelli non sarebbero mai state considerate belle». Così ha esordito la nuova Miss Universo, di nome Zozibini Tunzi. Ventisei anni, studentessa all’Università di Cape Town in Pubbliche Relazioni e attivista (ha creato una piattaforma per la lotta alla violenza di genere), la giovane sudafricana ha voluto usare il palcoscenico per mandare un messaggio su ...

Il discorso di Miss Universo sulla forza delle donne ha ricevuto una standing ovation : Non è solo per il colore della sua pelle (dal 2011 una donna nera non vinceva la competizione). Non è solo per i capelli corti e afro, in controtendenza con gli stereotipi di bellezza proposti dal concorso. Zozibini Tunzi è una Miss Universo diversa dalle altre: lo sottolineano le parole pronunciate sul palco ad Atlanta, un insegnamento per le giovani donne. In finale Zozibini ha battuto Madison Anderson, dal Puerto ...

Miss Universo 2019 è la sudafricana Zozibini Tunzi : Una bellezza indiscutibile che rompe ogni stereotipo. Si chiama Zozibini Tunzi, 26 anni, è lei la nuova Miss Universo 2019, incoronata durante la finale del concorso che si è tenuta ad Atlanta. "Questa sera essere incoronata come regina, con i mie capelli e la mia pelle esattamente come sono è qualcosa di magico e spero che la mia vittoria possa ispirare le persone ad essere sempre se stesse e a non compromettere mai la propria identità" ha ...

Miss Myanmar è la prima concorrente di Miss Universo apertamente gay : Essere omosessuale, nel suo Paese d’origine, è ancora un crimine. Eppure Swe Zin Htet, proclamata Miss Myanmar, non ha avuto paura di fare coming out. Si tratta della prima partecipante alla competizione di Miss Universo apertamente gay. La ventunenne ha spiegato a People le ragioni dietro alla decisione di uscire allo scoperto: “Se ora dirò di essere lesbica, questo avrà un grande impatto nella comunità ...

Zozibini Tunzi è Miss Universo 2019 : la prima donna nera del Sud Africa a vincere il titolo : Ventisei anni, taglio sbarazzino e un corpo mozzafiato: Zozibini Tunzi è Miss Universo 2019. Già Miss Sud Africa dallo scorso agosto, è la prima donna di colore del suo Paese ad aver conquistato la fascia di Miss Universo. Ieri, nella notte tra l’8 e il 9 dicembre, si è svolta la scintillante serata per la finale della 68esima edizione del concorso di bellezza, che conferisce ogni anno il titolo alla donna più bella del mondo. ...

Miss Universo 2019 - è la sudafricana Zozibini Tunzi la vincitrice : “Stasera è stata aperta una porta” : È Zozibini Tunzi la nuova Miss Universo 2019. La 26enne è laureata in Management ed è un’attivista che si batte contro la violenza di genere. La bellissima Zozbini è stata incoronata ad Atlanta, nei Tyler Perry Studios, dalla filippina Catriona Gray, vincitrice della scorsa edizione. “Spero che la mia vittoria possa ispirare le persone ad essere sempre se stesse e a non compromettere mai la propria identità”, ha detto dopo ...