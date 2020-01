Mipaaf, sostegno alimentare agli indigenti: nuovo bando da 5,4 milioni di euro (Di venerdì 3 gennaio 2020) “A distanza di pochi giorni dal primo bando per la farina, Agea ha provveduto ad emanare un secondo bando di gara per la fornitura di oltre 6,2 milioni di chilogrammi di polpa di pomodoro per il sostegno alimentare agli indigenti. Viene utilizzata cosi’ la dotazione del Fondo nazionale, seguendo le indicazioni del Tavolo del Mipaaf con gli enti caritativi. Sono forniture che garantiscono l’accesso al cibo a milioni di persone, attraverso le mense o la consegna di pacchi alimentari. E’ uno strumento che abbiamo ulteriormente rafforzato con la legge di bilancio e sul quale sappiamo che dobbiamo impegnarci di piu’. Il lavoro degli enti, con migliaia di volontari in tutta Italia, rappresenta un modello virtuoso sul quale l’Italia fa scuola nel mondo. La sfida del 2020 e’ aumentare le donazioni dei privati al fondo nazionale e recuperare le ... Leggi la notizia su ildenaro

