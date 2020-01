Mille soldati italiani in Iraq nella morsa dell'attacco Usa all'Iran (Di venerdì 3 gennaio 2020) C'è preoccupazione per l'escalation di tensioni tra Stati Uniti e Iran dopo l'uccisione del generale Soleimani. In Iraq vi... Leggi la notizia su today

Marco_chp1 : RT @Today_it: Mille soldati italiani in Iraq nella morsa dell'attacco Usa all'Iran - Today_it : Mille soldati italiani in Iraq nella morsa dell'attacco Usa all'Iran - novasocialnews : Mille soldati italiani nella morsa dell'attacco Usa all'Iran #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 -