Milano, gatto Lampo salvato dall'incendio e rianimato – VIDEO (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il gatto Lampo, vittima di un incendio in casa, è stato fortunatamente rianimato e salvato dai Vigili del Fuoco con l'autorespiratore. Lo hanno trovato privo di sensi nell'appartamento abbandonato dopo l'incendio. Ma non si sono persi d'animo e, con tanta nobile pazienza, l'hanno rianimato e salvato. è stato rianimato. È accaduto nella giornata di oggi, …

