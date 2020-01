Milano, furto da 385mila euro a casa di un 28enne: rubati Rolex e lingotti d’oro (Di venerdì 3 gennaio 2020) Duecentomila euro in lingotti d’oro, 100mila in monete da collezione, 50mila in gioielli e 35mila in orologi Rolex. Questo il sorprendente bottino del furto messo a segno in un appartamento in via Vincenzo Monti a Milano, dove i ladri hanno aperto la cassaforte utilizzando la fiamma ossidrica. A scoprire giovedì l’amara sorpresa è stato il proprietario di casa, un ragazzo di 28 anni, che al suo rientro dalle vacanze di Capodanno si è trovato l’appartamento svaligiato . Nel mirino dei ladri sulla piazza milanese la notte di San Silvestro è stato anche un negozio di abbigliamento di via Gesù nel Quadrilatero della Moda dove la titolare, una donna di 54 anni, ha trovato la mattina del 2 gennaio la porta del retro scassinata. Quanto al bottino, sono state portate via due pellicce da 120mila euro l’una, tre giubbini da 10mila euro, un altro da 18mila e un abito maschile da 6mila. ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

