Milano, furti per oltre mezzo milione di euro: ladri in azione in casa e in un negozio di moda (Di venerdì 3 gennaio 2020) Due gruppi di malviventi hanno messo a segno un doppio colpo a Capodanno in due zone diverse del centro di Milano. I primi hanno svaligiato una casa in via Vincenzo Monti dilaniando la cassaforte con una fiamma ossidrica e sottraendo un bottino complessivo da circa 400 mila euro. I secondi, invece, sono entrati in un negozio d'abbigliamento in via Gesù rubando abiti per un valore totale di circa 275 mila euro. Leggi la notizia su milano.fanpage

