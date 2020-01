Milano, furti in appartamento e negozio centrale | Il bottino è da capogiro (Di venerdì 3 gennaio 2020) furti con bottino considerevole a Milano. Sono stati svaligiati un appartamento residenziale e un negozio in zona centrale. Dalle prime stime, sarebbero stati sottratti beni per un valore di 650 mila euro Ladri in azione negli ultimi giorni a Milano. Sono stati svaligiati, con due furti chirurgici, un appartamento residenziale e un negozio di abbigliamento … L'articolo Milano, furti in appartamento e negozio centrale Il bottino è da capogiro proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

GiorgioAntonel1 : RT @mgian85: Milano è al secondo posto per furti con strappo, al primo per furti con destrezza, al primo per furti nei negozi, all'undicesi… - isladecoco7 : RT @mgian85: Milano è al secondo posto per furti con strappo, al primo per furti con destrezza, al primo per furti nei negozi, all'undicesi… - partenopeoswiss : RT @mgian85: Milano è al secondo posto per furti con strappo, al primo per furti con destrezza, al primo per furti nei negozi, all'undicesi… -