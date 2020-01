Milano: da oggi, venerdì 3 gennaio blocco del traffico a causa dell’inquinamento (Di venerdì 3 gennaio 2020) Da oggi, venerdì 3 gennaio 2020, saranno attive a Milano e in molti comuni della provincia le misure di I livello per contrastare l'inquinamento dell'aria. Le limitazioni riguarderanno soprattutto i veicoli con motore diesel, dagli euro zero agli euro 4. Leggi la notizia su milano.fanpage

Corriere : Smog a Milano, un picco da record per i botti: oggi scattano i divieti - Corriere : Smog a Milano, un picco da record per i botti: oggi scattano i divieti - matteosalvinimi : Dispiace che il sindaco della mia città, Milano, sia venuto oggi qui per insultare Lucia Borgonzoni, la ritengo una… -