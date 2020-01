“Milano-Avellino”, un viaggio musicale da vivere: ecco il brano di Berlino84 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – E’ stato rilasciato poche ore fa il nuovo singolo del cantautore avellinese Berlino 84 aka Fabio Picciocchi. Pubblicazione che arriva dopo i brani “Dimenticherò” e la gettonatissima “Sotto la Pioggia“. Un testo che parla di due mondi quasi differenti tra Milano ed appunto Avellino. “Credere all’amore anche a 34 anni anni per me che nella vita ho fatto sempre danni. Questa vita è un pò nostalgica, ma senza sono drammi”. Una vera dichiarazione d’amore scritta e cantata da Berlino 84. Terzo lavoro per Berlino 84 che in una recente intervista ai nostri microfoni aveva dichiarato: “Sono una persona che all’età di 7 anni si è dedicato alla musica cominciando a suonare. E soprattutto sono un grande amante della musica italiana. Sono cresciuto con Guccini, De Gregori o De ... Leggi la notizia su anteprima24

MeltinaR : #Repost berlino84 with @get_repost ··· Domani su tutti i digital store esce “MILANO-AVELLINO”????. A giorni il video… -