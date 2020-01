Milan | il saluto di Ibrahimovic ai tifosi rossoneri – VIDEO

Raiola su Ibrahimovic al Milan : “L’ultimo saluto a San Siro” : Mino Raiola ha parlato a 360 gradi dei suoi assistiti, da Kean a Balotelli passando per Zlatan Ibrahimovic, tornato al Milan dopo l’esperienza americana: “Questi sei mesi devono essere come l’ultima tournée dei Queen, un lungo tributo. E bisognava farlo a San Siro. Non potevo lasciare che fosse Los Angeles il suo ultimo palcoscenico“. Raiola, non solo Ibrahimovic al Milan Raiola non si è soffermato esclusivamente sul passaggio ...

Milano - saluto romano al corteo per l’anniversario di Ramelli : a processo 28 estremisti di destra – Video : Sono 28 gli estremisti di destra, tra cui appartenenti a CasaPound, Forza Nuova e Lealtà e azione, per i quali la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di apologia del fascismo per la chiamata del «presente» e per i saluti romani verificatisi durante il corteo in ricordo di Sergio Ramelli, lo scorso 29 aprile. Estrema destra a Milano, in mille fanno il saluto romano davanti alla lapide di Ramelli – OpenIl ...