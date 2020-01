Milan, carica Ibrahimovic: lo svedese si presenta, maglia n.21! “Correrò meno, tirerò da 40 metri. Sarà una sfida con me stesso” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ibrahimovic CONFERENZA STAMPA- Un ritorno in rossonero con il chiaro obiettivo di trascinare i propri compagni verso il traguardo Champions League, attualmente distante anni luce. L’attaccante svedese si ripresenta nuovamente ai suoi vecchi tifosi in conferenza stampa, nell’attesa di riempire nuovamente San Siro. Sguardo fiero e voglia di gettare il cuore oltre ogni ostacolo per … L'articolo Milan, carica Ibrahimovic: lo svedese si presenta, maglia n.21! “Correrò meno, tirerò da 40 metri. Sarà una sfida con me stesso” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi la notizia su serieanews

