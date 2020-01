Milan, blitz di Massara a Barcellona per incontrare Todibo. Rodriguez verso il Psv? (Di sabato 4 gennaio 2020) Il Milan va all’assalto di Todibo, difensore centrale di 20 anni. Massara è volato a Barcellona. Sul fronte cessioni, Rodriguez può andare al Psv. Il Milan punta forte Jean-Clair Todibo. Secondo quanto riportato dai maggiori portali calcistici, il ds rossonero Massara è volato a Barcellona per incontrare il difensore blaugrana. L’uomo mercato del Diavolo è in Catalogna per cercare di convincere il francese a accettare il trasferimento in Serie A. Todibo, c’è l’intesa Milan-Barcellona Nel frattempo, Todibo non è stato convocato dal tecnico Valverde per la sfida di sabato contro l’Espanyol. Giunto un anno fa per un milione dal Tolosa, il 19enne francese vorrebbe giocare con maggiore continuità. Il Milan ha già raggiunto un’intesa di massima con il Barcellona sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di ... Leggi la notizia su newsmondo

