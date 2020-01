Migranti, oltre mille morti nel Mediterraneo nel 2019. Arrivi in calo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il rapporto sui Migranti dell’Oim. oltre mille morti nel Mediterraneo nel 2019, numero in lieve calo rispetto all’anno precedente. ROMA – Il rapporto sui Migranti dell’Oim. Secondo quanto precisato dall’Organizzazione Mondiale, nel 2019 in Europa via mare sono arrivati poco più di 100mila profughi con un calo del 5% rispetto all’anno precedente. Si tratta comunque di dati importanti con il numero che per la sesta volta consecutiva ha raggiunto le tre cifre. La diminuzione degli approdi molto probabilmente è dovuta alla politica dura adottata in Italia nella prima parte dell’anno che ha scoraggiato i Migranti a partire dalla Libia e dagli altri Paesi dell’Africa. Diminuiscono anche le vittime oltre agli sbarchi, diminuiscono anche le vittime. Secondo i dati svelati dalla Oim, i morti nel Mediterraneo sono stati 1.283 con un ... Leggi la notizia su newsmondo

NewsMondo1 : Migranti, oltre mille morti nel Mediterraneo nel 2019. Arrivi in calo - maxbass82 : RT @AngiKappa: #migranti 94 algerini sbarcati in autonomia in Sardegna. Intanto escono i dati @UNmigration : oltre 1.200 i morti nel Medite… - claudio_marro : RT @Leonardobecchet: I nostri problemi e le soluzioni.... E perché la moneta sovrana e i migranti non c’entrano una mazza #Trump o non #T… -